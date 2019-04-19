花蓮地區18日發生規模6.1烈震，合歡山感其威力，震度高達5級，奧萬大也有4級，此刻又逢玉山杜鵑、埔里杜鵑花期，20日周休，台14及台14甲線路況到底牢不牢靠？公路總局埔里工務段段長黃陳全表示，路況是正常的，但若非絕對必要性，建議別上山冒風險。

黃陳全指出，18日地震後，埔里工務段人員立即上山巡查，台14線全線正常、台14甲線鳶峰路段出現零星落石，隨即在同日下午全部清理排除，整條道路包括白天及晚間都沒有管制，人車通行都是正常的。

不過由於19日清晨及午後都曾下大雨，在地震後遇雨，不管是理論或邏輯上來說，出現落石或崩塌的風險絕對較高，因此建議「除非真的必需」，這幾天能不上山就盡量別上山；若真得上山，眼睛要放亮、山壁先看清楚，然後迅速通過以減少被石頭砸到的風險。

信義工務段段長張玄政表示，台21線新中橫離震央較遠，且望高寮一帶的岩壁護坡剛完成不久，18日地震後並未出現落石；倒是133至134K迴頭彎路段，近期因進行上邊坡保護工程，非假日上午8點起交管、逢整點放行10分鐘，但假日亦無特別管制。

張玄政說，新中橫每天傍晚5點半到翌日7點封閉已行之多年，平日有在往返該路線的駕駛人都知悉理解，白天若遇整點放行管制，請多配合，讓工程能夠順利進行；至於震後遇雨可能帶來的風險，駕駛人需得審慎評估。

(中時 )