回應徵召初選 韓國瑜：一定要顧及高雄巿民感受 17:512019/04/19 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄巿長韓國瑜19日在高雄巿政府回應國民黨主席吳敦義所說的徵召初選。（曹明正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席吳敦義拋出徵召式的初選，高雄巿長韓國瑜19日回應，他現在身為高雄巿長，第一要務就是照顧高雄巿民，所有高雄巿民都是服務的對象，高雄巿的經濟、建設，都是最重要的事情，在這樣子的狀態下，當然要傾聽高雄巿民的聲音，而且一定要顧及高雄巿民的感受。 但被問到會不會接受任何形式的徵召？他也說，明天會不會有新的變化他不知道，所以他只能說，身為高雄巿長，不能不重視高雄巿民的感受，而且必須要一心一意幫高雄巿民打拚，這是他發自內心的回答。 (中時 ) #高雄 #巿民 #巿長 #感受 #徵召 也許您會感興趣 推薦閱讀 就要韓國瑜，徵召定了 04:102019/04/15 初選=傷韓？港媒爆藍陷分裂疑雲 10:282019/04/15 用民調徵召解套？韓國瑜陣營：韓已有覺悟 15:132019/04/15 藍2020提名要點延後推出 民調徵召制可望出線 15:172019/04/15 藍建民調徵召機制 最不傷韓國瑜 04:092019/04/16 民調徵召兼顧團結勝選 讓強棒出擊 04:102019/04/16 初選不過仍要選到底？王金平這樣解釋 18:192019/04/16 韓國瑜盼美國灣區台商 優先投資高雄 04:092019/04/18 美國招商之旅！韓國瑜4字總結 11:442019/04/18 吳徵召韓初選 朱：要徵召就徵召 要初選就快訂制度 16:522019/04/19 政治熱門新聞 回應徵召初選 韓國瑜：一定要顧及高雄巿民感受 - 政治 - 中時 韓參選是背叛？王金平：尊重祝福 - 政治 徵召韓總初選？宅神一句話酸爆吳敦義 - 新聞 徵召韓總初選？宅神一句話酸爆吳敦義 - 新聞 拒民調？蔡英文：黨會分裂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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