國民黨主席吳敦義拋出徵召式的初選，高雄巿長韓國瑜19日回應，他現在身為高雄巿長，第一要務就是照顧高雄巿民，所有高雄巿民都是服務的對象，高雄巿的經濟、建設，都是最重要的事情，在這樣子的狀態下，當然要傾聽高雄巿民的聲音，而且一定要顧及高雄巿民的感受。

但被問到會不會接受任何形式的徵召？他也說，明天會不會有新的變化他不知道，所以他只能說，身為高雄巿長，不能不重視高雄巿民的感受，而且必須要一心一意幫高雄巿民打拚，這是他發自內心的回答。

(中時 )