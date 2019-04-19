日本和牛台灣粉絲多，消費者卻在美式大賣場買不到！日本和牛雖然價格昂貴，但只要好市多推出促銷活動，一定造成熱賣，不過網友哀怨，日本和牛已消聲匿跡好一陣子，店家怎不進貨，讓他們苦等多時。為何受歡迎的和牛不進貨，到底是何原故？大賣場回應說，和牛在日本國內也很搶手，因此要大量進貨不易。

《Costco好市多 商品經驗老實說》社團對日本和牛的討論，可作為觀察好市多進貨的指標。去年2月日本和牛上市初期，只限定台北內湖及台中店販售，消費者趨之若鶩，爭相打聽其他分店有無銷售，後來總算他店也鋪貨供應，滿足和牛控的需求。不過，近期網友發現，肉品櫃久不見日本和牛蹤影，經詢問其他分店，得到的答案都是沒有進貨。

《東森新聞》報導，對於和牛進貨的問題，好市多回應表示，和牛並非常態性產品，由於日本內銷市場很大，貨源取得相對困難，加上好市多是大賣場得大量進貨，只要貨源充足，品質與價錢也合乎水準，好市多一定會再進貨。

另有《遠見雜誌》指出，日本和牛外銷激增，也是它在肉品市場超搶手的原因之一。台灣於2017年9月底重新開放日本牛肉輸入，短短一年來，台灣已經擠下香港、美國，成為2018年上半年全世界進口最多和牛的地區，達322公噸，已占日本出口量的20％。

和牛不只外銷台灣成功，近幾年其他國家也受到青睞。進口和牛的國家從2014年7個地區，成長到現在53個地區。5年來，出口額從57億日圓（約台幣16億元）成長到近200億日圓（約台幣50億元），2019年目標是250億日圓（約台幣67億元）。

(中時電子報)