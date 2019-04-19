5月報稅季到來，高雄國稅局19日指出，今年稅制優化，其中3大族群：月薪30K以下單身小資族、雙薪家庭年薪81.6萬以下、雙薪4口之家年薪123.2萬以下，不必繳所得稅。國稅局也提醒，想在第一波7月底退稅者，請多加利用網路報稅。

高雄國稅局局長蔡碧珍指出，估算高雄申報數約72萬，逾6成使用網路申報，3成5為稅額試算。為縮短報稅時間，建議可多使用「健保卡＋密碼」申報綜合所得稅，5月1日至31日提供臨櫃一站式服務，31日延長服務至晚間7時。

高雄國稅局表示，今年報稅新增多項優惠措施，大幅減輕育兒、薪資所得、中低所得家庭稅負負擔，總計5大省稅新制釋出利多，包括調高四大扣除額、縱所稅率調整、股利所得計稅二擇一、放寬健保費列舉扣除要件、基本生活費調高。

高雄國稅局說，繳稅方式多元，e化繳稅除民眾首選的信用卡外，也提供不受時間、地點限制的轉帳納稅管道，如晶片金融卡、ATM等，如今更結合智慧型手機的行動支付工具，民眾只要下載台灣支付ezPay簡單付、i繳費app或8大銀行行動銀行app皆可即時繳稅。

高雄國稅局也提醒，納稅義務人若申報有應退還稅款，想適用於第一批7月31日提早退稅，請於網路申報或5月10日前向戶籍所在地分局、稽徵所申報的二維條碼、人工申報退稅。另鼓勵e化報稅，祭出筆電、掃地機器人、禮券等好禮將抽出送給38位幸運兒。

(中時 )