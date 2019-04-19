交通部長林佳龍、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文視察山區偏鄉測試無人機物流。（廖素慧翻攝）

交通部19日在嘉義縣阿里山鄉測試以無人機載送抗蛇毒血清到里佳衛生室、送郵件到達邦代辦所，原本需1小時車程，無人機只花10至15分鐘，更有搶救時效，但要克服天候干擾、山區地形不易操控機具等問題，交通部長林佳龍說，明年將推動立法管理無人機。

林佳龍說，近年來無人機的運用發展快速，18日地震之後，公路總局即刻以無人機勘查台8線，了解災情狀況，交通部已研議相關法令，原本今年7月提出無人機相關管理法案，但考量人員技術訓練、航線規畫等問題，延後至明年初。

林佳龍、縣長翁章梁、立委陳明文、中華郵政公司董事長魏健宏、疾病管制署南區管制中心主任李翠鳳等官員視察阿里山無人機物流測試情況。

無人機原定載送抗蛇毒血清到里佳衛生室、送郵件到達邦代辦所，因天候不佳，而改為在空中盤旋繞飛數圈後，測試穩定度、安全性，再觀看先前測試的紀錄影片。

交通部指出，疾管署提供的抗蛇毒血清，產製不易、價格不斐，是急救毒蛇咬傷人的醫療用品，目前全台共200多個抗蛇毒血清儲備點，依緊急需求狀況調度，且抗蛇毒血清需冷藏運送，測試無人機從阿里山鄉衛生所運血清到里佳衛生室，原本需要1小時車程，只花15分鐘即可送達。

未來規畫以阿里山鄉衛生所為中心，儲備醫療物資，一旦鄰近地區村落有需求，由無人機運送醫療物資，以後將繼續測試無人機物流在阿里山等偏鄉運送慢性病用藥的情況。

(中時 )