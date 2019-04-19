高雄加工區19日表揚28名模範勞工，其中台灣日東電工公司主任何一清（左）致力提升職場安全環境獲表揚。（柯宗緯翻攝）

高雄加工區有逾1.7萬勞工，管理處於勞工節前夕，萬中選一挑選出28名模範勞工，19日由高雄分處長劉繼傳親自表揚。其中，台灣日東電工主任何一清堪稱「鍋爐達人」，戮力維護職場安全；台虹科技公司資深課長郭世斌則替公司提高產能，並大幅降低失敗成本。

今高雄加工區在高雄軟體園區舉辦「108年模範勞工表揚大會」，會中共表揚28名模範勞工，並邀勞工眷屬共同參與，場面溫馨熱鬧，除獲頒模範勞工當選證書外，並至體感設備大廠智崴公司i-Ride飛行劇院體驗「飛越高雄」及「飛越全世界」2部飛行影片。

劉繼傳指出，28名模範勞工是從1萬7000多名勞工中選出，包括助理、工程師、生產操作工、資深經理，甚至是打火弟兄等各種職位，不分職等高低與年資長短，每位模範勞工都展現出敬業樂群及負責盡職之精神，獲得各單位肯定。

台灣日東電工公司服務的何一清，在鍋爐單位服務29年，提攜後進不遺餘力，守在第一線維護設備正常生產；他在鍋爐廠房高溫環境下工作，辛苦之處外人難以想像，並於當值期間遇有設備故障時協助復原工作，縮短異常時間。

台虹科技公司資深課長郭世斌，在職服務14年，以專業技能與知識，圓滿達成公司交付任務，協助公司將外部失敗成本降低25％，客訴件數也大幅降低，也提高產能稼動率約16％產能，更獲選為今年度全國模範勞工。

(中時 )