新北市政府補助機關學校團體及個人作業要點日前修正實施，要求新北各級學校申請市府補助時，需自籌總經費20％以上，新北市議員何博文19日質詢時痛批，強等於要校長、行政人員去陪酒賣笑募款，將嚴重影響教學品質，要求市府3天內廢止這項規定，否則要求將作業要點送議會實質審查。

教育局長張明文解釋，有95％到99％以上的學校設備與活動，市府都已在前一年編列預算，不可能發生學校設備無法維修的窘境。

張明文說，這項規定主要是針對年中、臨時、額外的經費，才會希望能學校能夠自籌部分，但新增經費若事關安全、衛生，或是市府主打的AI、程式碼教學，市府依然會全額補助。

張明文說，會有這項規定，就是希望學校能夠把錢花在刀口上，若學校真的評估有必要，也可從校務基金中提撥使用，教育局也會在局端把關審核。

張明文強調，因要點也才剛出爐不久，會再到各校舉辦說明會，也請各校不用擔心，「絕對不會造成學校困擾」。

何博文說，新北市政府預算已經通過才研擬辦法，根本是先射箭才畫靶，將排擠現有教育資源，侯友宜市長剛上任就變相限制校園設備汰舊換新，校園自籌經費，將造成教學品質提升的最大阻礙。

何博文說，在補助作業要點中強制要求學校自籌20％的作法，是完全無視學校經費不足的現況，過去都說，「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，希望侯市長懸崖勒馬，不要扼殺新北市的教育品質。

(中時 )