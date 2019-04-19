生育率下降、離婚率飆高，你是否常常覺得，回到家連一個可以說話的人都沒有？人到中年特別容易感到孤獨，根據《科技紫微網》分析，尤其下列這5種個性及命格的人最嚴重。

1. 容易想太多的天機星命格

步入中年後特別容易陷入迷茫，包括思考人生意義、擔心兒女幸福，害怕失去家人…等，尤其當前途漫漫又無人陪伴時，孤獨感特別容易油然而生。

2. 說教無人聽的天梁星命格

不講話、不說教就難受的人，到了中年會更希望自己的滿腹想法有人傾聽，以確認自己的存在感，若找不到傾聽的對象，就會產生空虛。

3. 年輕時朋友滿天下的七殺星命格

這種人講義氣、有擔當，年輕時通常朋友眾多，但也常因拼事業完全忘了旁邊的戰友，等步入中年，事務漸漸沒那麼忙碌時，才赫然發現昔日的好友已離他而去。

4. 滿心抱負無處施展的武曲星命格

此命格者天生孤傲，尤其當滿懷抱負無處施展、人生理想一一破滅，步入中年後更容易陷入深深的感傷與孤獨感之中。

5. 容易杞人憂天的太陰星命格

此命格者想像力豐富、多愁善感又悲觀，很容易陷入自艾自憐的情緒，尤其步入中年後，和孩子的距離越來越遠，再加上人生中的悲歡離合、大起大落等各種境遇，都會導致你產生各種愁苦、鬱悶的情緒，變得孤獨寡歡。

專家提醒，其實孤獨感也可以轉化為正能量，因為步入中年只是人生中的一必經個階段，只要學會接受、訴苦與轉換心情，藉由親友或社團的支持鼓勵，找事情讓自己忙起來，將可幫助自己度過心靈空巢期。

(中時電子報)