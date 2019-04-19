渡南古道出入口不顯眼，卻蘊藏先民運輸產業的歷史，客家委員會19日邀請韓國濟州島偶來步道協會，一同走訪、探索。（莊旻靜攝）

桃竹苗不少地區有客家族群先民拓墾足跡，其中有多條古道，更是運輸當時產業的重要道路，行政院客家委員會19日邀請韓國濟州島偶來步道協會30人，走訪「Raknus Selu樟之細路」，首站就從關西鎮的渡南古道出發，體會具有自然生態、人文、族群之美的道路。

客委會主委李永得表示，Raknus是賽夏族、泰雅族稱呼樟的用語，而Selu是客家話「細路」的拼音，客委會委託大凡工程顧問有限公司，在經過1年多的踏查、盤點，定出「樟之細路」全程約407公里，北起從桃園龍潭、新竹的關西、芎林、竹東、北埔、峨眉，到苗栗的頭份、三灣、頭屋、獅潭、大湖、卓蘭，最後延伸至台中的東勢、石岡，從古道、山徑、農產道路、公路等，串起運樟的產業鏈。

19日走訪的渡南古道位於關西鎮，台灣千里步道協會指出，這條步道在日治時期就已存在，當時因橋樑不夠堅固，溪水暴漲就常常中斷，因此居民透過渡南古道，從村莊走到鎮上，而後因興建水泥橋樑，堅固好走，古道因此逐漸遭人遺忘，被封閉超過半世紀。

來自韓國的首發團由千里步道協會陪同，走訪「樟之細路」中的5條健行步道，包含渡南古道、騎龍、獅山、鳴鳳及出雲古道，沿線也會經由關西、北埔、苗栗獅潭老街，透過4天3夜的徒步、深度旅遊，認識客庄、客家文化之美。

李永得也表示，台灣千里步道協會今年5月時，已將「樟之細路」與韓國「濟州偶來步道」簽署友誼步道合作備忘錄，他說，濟州偶來步道也是亞洲最早推動步道觀光的協會之一，9月也將前往西班牙世界步道大會推廣，期望能將樟之細路行銷到國際。

(中時 )