富邦產險推出香蕉保單，能避免蕉農一整年心血付諸東流。（林和生翻攝）

農業保險品項又有新進展，2019年富邦產險為蕉農量身訂做「香蕉植株農作物保險」，農委會提供保險費5成補助、屏東縣政府加碼補助25％，且首創以無人機空拍方式進行勘損，首波對象瞄準高屏地區農民，目前已完成16張保單、涵蓋面積約94公頃。

屏縣府農業處長黃國榮指出，屏東縣香蕉種植面積4300公頃、位居全台第一，且與鄰近高雄市的蕉農多種植春夏蕉，因生長期為颱風好發季節，而脆弱香蕉植株容易被強風吹斷，一旦遭受颱風侵襲而導致植株折斷或倒伏，將無法產出果實，影響收穫量。

富邦產險針對香蕉特性與農民需求，量身訂做「香蕉保險」，一旦發布陸上颱風警報，且農民投保香蕉植株區域所在的縣市內任一氣象站測得每秒17.2公尺風速（達輕度颱風等級），即可啟動勘損程序。

為加快理賠速度，首創以無人機方式進行災區空拍，若無收穫面積比率高於20％，蕉農即能獲得理賠，以每公頃保費4萬1956元，農民僅需負擔25％，最高可獲得總理賠金額28萬8000元。

首批納保蕉農李世統指出，過去政府農損補助僅能負擔土地租金，其他包括資材、植株及人工都無法回收，加入香蕉保險後，理賠金額能盡速協助復耕、把傷害降至最低；4年前曾遇過1年連續來了3個颱風，蕉園滿目瘡痍，一整年辛苦都付諸東流，「真的不希望重來一次」，就是買個安心。

(中時 )