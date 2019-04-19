◎吳敦義：徵召韓參與初選較公道

國民黨內總統初選群雄並起，如今鴻海董事長郭台銘也表態參與初選。對於是否會改變原有黨內提名方向，黨主席吳敦義今接受廣播專訪表示「應該不會」，而先前考慮「徵召」有三個模式，其中第三個就是他（指韓國瑜）不太方便主動爭取總統初選，但給予徵召，由黨中央要求參與初選機制，跟其他有意願者一同初選，比較公道。

◎花蓮秀林8次餘震 今起有雨需防山崩

昨天中午花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模6.1的有感地震，至今（19）日中午為止共有8次餘震，所幸除了昨天下午1時17分的首次餘震規模4.1，接下來7次都不到4，最大震度4級，似已逐漸緩和。不過今起天氣不穩定，各地有雨，局部地區會有大雨，地震後山區土質鬆動，須提防山崩。

◎郭台銘輸了 違法開除大將判賠定讞

被稱為鴻海戰將、前新綠數事業群總經理謝冠宏，7年前到日本處理女兒入學事宜，他在飛機上接到鴻海集團董事長郭台銘來電要求返回開會，因艙門已關下不了飛機遭開除，最高法院認定鴻海違法解僱，維持原審認定，判鴻海須給付資遺費150萬及市值逾2千萬的鴻海股票定讞。

◎13年前神預言成「歌頌者」 吳青峰驚呼：寫完才發現

吳青峰在本屆《歌手2019》中獲得亞軍，他在第二輪總決賽獻唱自己創作的歌曲〈歌頌者〉，唱出從團體到個人單飛出道15年來樂當歌頌者的心聲及感受，而他早在13年前寫下的經典金曲〈小情歌〉中，就寫下「我想我很適合，當一個歌頌者」，似乎預知自己的「歌頌者」的天命，如今也印證吳青峰當初的歌詞。

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