台中市南屯區春社里忠勇路與同安南巷口，交通顛峰期路口時常發生車禍，春社里長李志洋指出月平均5起，經與交通局會勘後，因與其他路口距離過短，因法令規定而無法設置紅綠燈，著實讓里民困擾，里長李志洋希望交通局有其他方案來解決，助地方居民，能有平安回家的路。

台中市南屯區春社里忠勇路是南屯往烏日區的交通要道，但因有不少與忠勇路交叉的巷弄沒有紅綠燈，造成上下班時，要轉進或轉出巷弄的車輛，因為忠勇路車流量大、車速快而常常無法順利轉進或轉出社區而險象環生。

春社里長李志洋指出，更有甚者，同安南巷是往烏日高鐵站的捷徑，不少車輛會從這左轉同安南巷，加上成功嶺五、六休假時，不少計程車會經由忠勇路到成功嶺載客，更造成同安社區500多住戶返家時轉進同安南巷不易，之前與交通局會勘設置紅綠燈，但因距下個紅綠燈路口太近，所以無法增設紅綠燈，實在困擾。

中市交通局表示，忠勇路與同安南巷路口增設號誌之申請，交通局正調查交通特性資料評估中，另外建議南下方向，忠勇路左轉同安巷的駕駛人可利用忠勇路19巷路口號誌紅燈時，即可安全左轉，但也有民眾指出忠勇路往北向部分駕駛人，常有闖越忠勇路19巷路口紅燈行為，已請警察局加強取締，後續將觀察該路口交通狀況變化隨時檢討。

(中時 )