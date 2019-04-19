大肚溪口是台灣特有種台灣招潮蟹的故鄉，縣府提出大肚溪口水域周邊親水設施改善計畫，要將阻礙水文的堤防破口，這個建議已經喊了10幾年，真能成功嗎？環團拭目以待。（吳敏菁攝）

大肚溪口是台灣特有種台灣招潮蟹的故鄉，縣府提出大肚溪口水域周邊親水設施改善計畫，要將阻礙水文的堤防破口，這個建議已經喊了10幾年，真能成功嗎？環團拭目以待。（吳敏菁攝）

大肚溪口是台灣特有種台灣招潮蟹的故鄉，縣府提出大肚溪口水域周邊親水設施改善計畫，要將阻礙水文的堤防破口，這個建議已經喊了10幾年，真能成功嗎？環團拭目以待。（吳敏菁攝）

彰化縣政府斥資1.3億元打造的彰化縣生態教育中心即將落成，縣府再爭取總經費1.05億元的前瞻補助，串聯大肚溪口水域周邊親水環境設施改善。（吳敏菁攝）

彰化縣政府斥資1.3億元在慶安水道旁打造「彰化縣教育生態中心」歷經波折，白色建築已日成為嶄新地標，預計7月落成，為揮發功能，縣府再爭取前瞻補助1.05億元，改善大肚溪口水域環境，計畫移除外來互花米草，打破影響台灣招潮蟹生態的堤岸。

彰化縣生態教育中心被賦予結合大肚溪口生態，打造彰濱「冬山河」，工程卻歷經波折，停工又復工，拔河4年，1.3億元打造3層樓、總面積6萬8803平方公尺硬體建築

，總算快落成了。

環團指出，大肚溪口生態日益劣化，水質汙染，堤防阻礙水文，原來雲林莞草不見了，開闊潮間帶變得泥濘，沒有海水補注、沙子流失，弧邊招潮蟹逐日占領台灣招潮蟹地盤。

城市發展和觀光發展處長馬英傑表示，生態教育中心預計7月落成，將委外經營，肩負生態觀光、教育的功能。為了串連彰濱觀光動線，已向水利署申請水環境補助，總機費1.05億元的「大肚溪口水域周邊親水環境設施改善計畫」，爭取中央補助款8610萬元、地方配合款1890萬元。

馬英傑指出，計畫包括大肚溪口周邊觀光服務設施整建，設置地景意象、規畫戶外公共廁所等，融入原地景環境，並針對濕地棲息物種及生態編撰導覽教材。

核心目標更在恢復棲地，縣府提案報告建議堤防破口及部分高度降低，調整景觀設施；互花米草因排他性強，破壞原生系統，目前未超過2公頃，若能積極移除，可有效控制蔓延的速度。

大肚溪口是台灣招潮蟹的故鄉，打破堤防的議題，環團已經喊了10幾年，改善會勘都不了了之，這次是否真得能夠成行？各界拭目以待。

(中時 )