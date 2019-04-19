國民黨花蓮縣黨部18日公告下屆立委選舉黨內提名登記時程，出現變數，縣黨部主委鄒永宏19日召開縣黨部委員會議，追認初選作業程序與時程，經委員充分討論決議，撤銷原訂作業時程，並請縣黨部擇期儘速召開委員會議決行。

鄒永宏指出，原本按中央黨部的規畫，將花蓮縣在全國立委選舉黨內提名作業的時程中排在第3梯次，因此訂定4月22日即啟動該項作業，5月25日前完成初選作業，但今天多數委員有不同考量，經充分討論後，決定延後提名作業時間，讓作業更加周延，使有意參選的黨員同志有更充分的準備，初選結果也才能讓各方信服，有利未來總統、立委選舉的協調與整合作業。

不少委員強調，宜花東3席立委攸關東部地區未來發展，應該排在同一梯次辦理初選，互相聯合拉抬選情才是最佳策略、此次會議結果已立刻提報黨中央，相信中央黨部會尊重地方決議。

鄒永宏強調，黨內提名作業的原則只有2項，第一是，程序上務求「公平、公開、透明」，另一項就是要整合出最強的人選代表國民黨爭取明年勝選。

只有讓黨內提名制度公平、公開、透明，才能有公信力來整合不同的意見，所產生出的人選也必然是最沒有爭議，最適合代表國民黨參選的人選。進而爭取選民認同，贏得選舉，讓好的人才為人民服務、為地方發展做出更大的貢獻，也才能回應眾多黨員的支持與民眾對國民黨的期待。

(中時 )