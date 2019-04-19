越南籍46歲團姓女子17日中午12時許，在新北市新店區建安街住處外，遭4名少年圍毆。（葉書宏翻攝）

越南籍46歲團姓女子17日中午12時許，在新北市新店區建安街住處外，遭4名男子持西瓜刀砍傷，4人犯案後逃逸，警方鎖定車牌循線約談4人到案，4人竟都是未成年，他們辯稱要為朋友「討回公道」才動手，警訊後依傷害、聚眾鬥毆及少年事件處理法法辦。

警方調查，團女從事外勞仲介工作，當天出門後即被越南籍17歲沈姓少年、16歲劉姓少年、15歲吳姓少年及14歲楊姓少年持鋁棒圍毆，其中還有人拿出西瓜刀砍傷團女右小腿，警告意味相當濃厚，4人犯案後隨即駕車離去。

團女右小腿有10公分刀傷，右手上臂遭打傷腫脹，所幸並無生命危險。警方調閱監視器鎖定車牌，發現4嫌駕駛出租車離去，追查後發現4嫌透過26歲黃姓友人租車，警方約談4嫌到案。

沈嫌等供稱，因為團女欺騙其友人，害友人欠下近百萬元債務，才會憤而動手行凶替友人出氣。警訊後依傷害、聚眾鬥毆及少年事件處理法法辦。

(中時 )