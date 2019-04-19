壓轎金可隨身攜帶或放車內、辦公桌上，保佑一切順利平安。（主辦單位提供）

鴻海集團董事長郭台銘參選總統媽祖託夢說，引發政壇熱議，亦成為網友KUSO焦點，隨著媽祖在網路聲量提高，似乎也帶動參拜媽祖人潮，根據大甲媽北巡駐駕(媽祖光影展)系列活動主辦單位表示，自從郭董表態參選，媒體大幅報導媽祖託夢說後，參拜人數明顯增加3成。

大甲媽北巡駐駕會場鄰近捷運後山埤站，由於交通之便，每天參拜人數破千人，這兩天可能因為郭董參選總統媽祖託夢說議題發酵，每天達1300人次左右。主辦單位指出，民眾只要來參拜，必定會領取壓轎金，由於參拜人數突然增加3成，使得壓轎金供不應求，只好加派工作人員幫忙包壓轎金。

至於壓轎金為何如此搶手，主辦單位表示，它是媽祖繞境停轎時，放在神轎與板凳間的一疊金紙，相傳除了可替小孩收驚之外，也可裝入紅包袋內，供奉在家中神桌上或家中清淨處。若有急事求助，又無法即時到媽祖廟時，可在家中點燃三炷清香，呼請媽祖駕臨，訴說祈求內容，再焚燒壓轎金。平常也可隨身攜帶或放車內、辦公桌上，保佑一切順利平安。

主辦單位表示，稜轎腳也本次活動亮點是之一，每次大甲媽遶境沿途總是有大批民眾跪地稜轎腳，因此特別恭迎來大甲鎮瀾宮神轎，讓北部民眾能藉由稜轎腳，表達對媽祖最尊敬及謙卑的心意，祈求庇佑平安。主辦單位更奉媽祖指示，從4月15日起周一至周五提供下午2點至3點、晚間8點至9點時段，讓飼主帶著寵物稜轎腳，共同沐浴神恩。

大甲媽北巡駐駕(媽祖光影展)系列活動：

活動日期：即日起至4／30。

活動地點：台北市南港區忠孝東路六段39號

交通資訊：搭乘板南線至後山埤站4號出口(步行2分鐘)。

活動諮詢：(02)2653-6850 FAX：(02)2653-6858。

詳細活動細節，請上《旺好運粉絲團》

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