鴻海董事長郭台銘「媽祖托夢說」遭總統蔡英文譏，「當總統不問神，也不當神」，新北市議員葉元之在臉書發文反酸，蔡英文是明酸郭台銘，暗批黨內對手賴清德，但是她自己過去競選總統時，也曾搬出算命仙說她會上的往事，難道「總統不能問神，只能算命？」

葉元之表示，蔡英文在2015年競選總統時曾說過，「2012有人算命說她會選上，後來算命師來跟我道歉，是2016年才會當選。」

前總統陳水扁也批評郭台銘的託夢說，葉元之強調，「要講託夢，誰比得過陳水扁」。他指出，2005年陳水扁以總統的身分去嘉義市助選，居然說嘉議市的故市長許世賢託夢給他，要大家支持民進黨的候選人，氣得許世賢女兒張博雅跳出來說「我媽媽不會隨便給人夢到」

葉元之問民進黨，「連往生者都可以消費，還有臉酸郭台銘？」他進一步指出，最誇張的是，陳水扁總統任內跑去算塔羅牌，還被國中剛畢業的小鬼詐騙，「希望蔡英文不要步上這樣的後塵。」

最後，對於蔡英文說「總統不當神」，葉元之直指，這很明顯是在酸「賴神」賴清德，「民進黨的互打，還真赤裸裸！」

(中時 )