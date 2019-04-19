許志安、鄭秀文情牽28年。(本報系資料照)

20190417中天新聞 許志安外遇、童話破滅 鄭秀文拄拐杖粉絲心疼

歌手許志安背叛情牽28年的妻子鄭秀文，在車上喇舌激戰女星黃心穎，消息一出讓網友氣憤不已，痛罵他是世紀渣男。不過作家H卻在節目坦言有點心疼許志安，認為兩人分分合合多年，其實已經證明了某些事情，那就是他們可能沒那麼適合。

作家H日前在《新聞挖挖哇》上談起許志安偷吃事件，坦言有點心疼許志安，他認為許志安、鄭秀文先前分分合合這麼多年，其實已經證明了兩人可能沒那麼適合結婚。至於為何最終還是結婚了呢？作家H認為可能是社會的期待，或者是許志安、鄭秀文也過了巔峰年紀，做這件事情不管在事業還是依靠上，都有一個很好的加分效果。

作家H感嘆，如果不是在最愛的情況下結婚，在婚後發生這些事情，他也認為很悲哀，「因為我們可以知道許志安已經外遇2年了，這不是一時興起地我想要上她。不是，而是他在家裏面可能已經沒有得到所謂戀愛的感覺……許志安、鄭秀文之間可能就是一個親人般的存在。」

作家H又稱，許志安有對鄭秀文好，陪她走過憂鬱症這一段，也盡過家人的責任，若今天因為外遇而說許志安罪該萬死，他覺得有點太嚴重了，但在法律上，許志安婚內出軌就是錯了。

作家H一席分析也被網友讚中肯，「比較贊成H講的，兩人分分合合那麼多次，就是有不適合的地方」。

(中時電子報)