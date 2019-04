韓國男神玄彬傍晚搭機抵台,他下機時身穿深色休閒裝,並微笑向媒體揮手致意,隨即搭商務中心店動車走VIP通關入境。

玄彬去年以戲劇「阿爾罕布拉宮的回憶」再度吸引粉絲注目,此次也是他睽違6年後再度來台,玄彬行前表示,感謝台灣粉絲的支持,為了這次見面會他還苦練中文,準備給粉絲驚喜。

玄彬明天將在台大體育館舉辦「LOG IN TO THE SPACE-2019 HYUN BIN FAN MEETING TOUR」,見面會中粉絲不但有近距離接觸的機會,更有與男神合照的福利,粉絲千萬不要錯過。

(中時 )