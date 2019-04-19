空服員工會揚言罷工，長榮航空做出最新回應，除表達最深的遺憾，呼籲重回談判桌外，也強調工會為提高空服員薪資福利，堅持要採取激烈的方式，也一定會盡全力做好因應方案，保障無辜旅客的權益，將影響降至最低。

長榮表示，長榮連續4年發放4個月年終獎金，四年來調薪幅度累計達每月近萬元，不但在航空業居冠，在民營企業也是名列前茅。此外，陸續提出自願「專飛包月班」，每月飛10天休20天等型態，使空服員能夠兼顧快樂飛行與陪伴家人，減輕執勤過程中的辛勞感，亦為航空業界創意之舉，深獲空服員肯定，足證長榮積極提升勞工權益不遺餘力。

長榮航空強調，本身是一家上市的民營航空公司，必須自負盈虧，且要兼顧全體員工、股東及所有客戶及旅客的權益。日前在與工會的三次調解會中，都已竭盡所能，具體提出增進空服員勞動條件的方案。

長榮航空表示，工會提出單一航段飛行時間(FT)超過3小時，空服員就要在外站過夜之訴求，遠超過現行國際各航空公司的派遣標準，長榮航空目前針對來回航段總飛航時間(FT)超過7.5小時的航班，皆已安排外站過夜或是兩組空服員輪流服勤，並持續優化派遣作業。

在提高日支費方面，工會要求比照華航調成每小時5美元，但以長榮的空服員現行每小時新台幣90元之日支費，加上公司付費之飯店早餐，換算下來空服員平均每頓在外站的餐費可達NT$1,600~2,000元；長榮這三年的調薪及年終獎金也都超越華航許多，因此長榮和華航全年的薪資福利待遇，幾乎沒有差距。

長榮解釋，基於勞資和諧，公司在調解時仍然提出增設「飛安服勤奬金」的對案，預估每月可實質增加空服員NT$1,500~2,500元不等的收入，很可惜工會並未接受。

(中時 )