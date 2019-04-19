行政院今天首度公布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，由於蘇揆前一天已批示，昨起已正式適用。政院並預定在3個月內匯集廠商清單列冊管理，所謂清單可能以「辦法」方式呈現，強化約束力。

行政院發言人Kolas Yotaka下午說明，這項原則的適用對象，包括中央政府機關構、地方縣市政府、公立學校、公營事業行政法人關鍵基礎設施提供者，其中所謂的關鍵基礎設施，涵蓋水資源、能源、通訊傳播、交通、金融、高科技園區、銀行與金融、及緊急醫療等項目。Kolas說，八大關鍵基礎設施及政府捐助的財團法人，將由其中央目的事業主管機關督導執行，採購資通產品。

至於資通產品的範圍，Kolas也說，包括伺服主機、網路攝影機、無人機 、雲端服務電信骨幹網絡設備、電腦軟體及防毒軟體、機關委外開發系統、委外通訊顧問，及委外開發系統、都屬於資通產品。

而對於使用原則的名稱未直指「陸資產品」，Kolas表示，未提及單一國家是因為有危害的產品並非來自某個國家，容易掛一漏萬。

根據這項使用原則，各機關應依規定定期辦理資產盤點，已使用危害國家資通安全之產品，應於廠商清單提供後3個月內列冊管理，不得與公務網路環境介接，並應移至非敏感或非重要環境。Kolas說，未來相關清單可能以「辦法」方式呈現，會更有約束力規範相關產品的使用。

(中時 )