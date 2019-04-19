交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處4月19日至4月28日舉辦2019年「野柳石光-夜訪女王」活動。（主辦單位提供）

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處4月19日至4月28日舉辦2019年「野柳石光-夜訪女王」活動。（主辦單位提供）

石光交響曲的盛宴，19日晚間在野柳地質公園展開。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處4月19日至4月28日舉辦2019年「野柳石光-夜訪女王」活動，規畫「俏皮公主」、「女王頭」、「儷影湖」三大燈區，於4月19日、4月21至26日、4月28日，每天晚間6時30分至9時，每15分鐘一場燈光秀，將野柳兩大主角俏皮公主及女王頭編寫「石光交響曲」的故事。

「石光交響曲」故事，敍述俏皮公主與族人「嬉戲」、俏皮公主與石之女王在野柳的「相遇」，最後與石之女王共同「守護」野柳大地。主辦單位邀請音樂家蔡旭峰編寫主題音樂，並巧妙利用光束燈、染色燈、洗牆燈、LED燈串，像是今年新增加的儷影湖燈區，運用染色燈、Gobo燈片，加上藍色海洋意象LED串燈，用燈光效果搭配音樂來描述原住民長久以來總是習慣在儷影湖裡，伴隨著月光唱歌、跳舞，終於這美妙的歌聲吸引女王來到這裡和俏皮公主相遇的故事，讓民眾可在「十景石美」等最佳建議體驗區，欣賞到蕈狀岩、海蝕溝岩壁在炫彩燈光加持下獨一無二的美景。

「女王音樂會」首場即將於4月20日率先登場，由張正傑＆弦外之音樂團、風之香頌管弦樂團、萬芳等重量級表演者，表演曲目將結合台灣民謠、古典樂曲及電影配樂組曲等，以管弦樂、跨界合奏及流行音樂，呈現一場獨一無二、絕無僅的女王音樂會。

此外4月27日更加碼1場音樂會，尚未買票的民眾，千萬別錯過機會，購票可上野柳地質公園官網，野柳石光-夜訪女王入場票券每日限量，另園方很貼心的每天保留200張門票，讓未購買到預售票的民眾可於活動期間當天現場至野柳地質公園購票入園。

4月19、21至26、28燈光秀期間，特別推出獨享加碼抽活動，凡購票入場即有機會獲得獨家女王限量紀念好禮。北觀處特別提醒，由於近期天候狀況不穩定，參加活動的民眾記得攜帶雨具，並為了民眾安全及權益考量，4月20日女王音樂會活動當日有可能遇雨取消或延後演出時間。

為了不讓已購票的民眾敗興而歸，北觀處表示，如果天公不作美音樂會臨時取消，除了全額退費，民眾請至原購票系統或地點辦理，購票民眾仍可留在園區免費觀賞燈光秀，並可參加摸彩及使用消費抵用券，因應天候影響音樂表演效果及購票民眾權益，主辦單位保留調整當日活動內容之權力。

(中時 )