由於許多人對圖書館的既有印象，仍停留在早年單純借閱書籍、準備考試的場所。台南市官田區圖書館為了提供在地學童一個優質的書香閱讀環境，將與台灣首府大學合作，讓幼兒教育學系大哥哥大姊姊陪小朋友讀書。

官田圖書館表示，今年起陸續拜會在地大專院校，成立「幸福閱讀、點亮希望」計畫，經過積極爭取與奔走，20日與台灣首府大學簽訂合作備忘錄，將於每周三下午或周六、周日及節慶辦理活動，由幼教系大學生來幫小朋友說故事，提供課後輔導、闖關遊戲、研習營等活動，協助在地學童建立自信、培養閱讀風氣。

官田區圖希望透過合作案，以官田區圖為中心點，將近萬冊的館藏兒童讀本、兒童繪本、英語讀本及英語繪本等豐富的學習資源能被充分運用，以同心圓模式將閱讀風氣擴展出去，營造廣大的書香社會。

台首大校長戴文雄兼幼教系主任表示，台首大幼兒教育學系是國內少數具備完整幼保專業及幼教師資培育學習體制之大學，多年來已培育出許多優秀且全人之幼兒園園長及教師，此次很高興與官田區圖書館合作共同推展「幸福閱讀、點亮希望」計畫。

戴文雄說，全系師生對計畫皆表達極高意願且全力支持這有意義的活動，同時珍惜這種機會，因為這不僅是大學社會責任之實踐機會，同時也是學生自我專業素養學習之最佳驗證機會。

2019.04.19台南市▲台南市官田區圖書館與台灣首府大學合作，幼兒教育學系大哥哥大姊姊將到圖書館陪小朋友讀書。（劉秀芬翻攝）

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