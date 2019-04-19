針對世界蜂類日益減少，雲林水林鄉黃金蝙蝠館推廣城市養蜂，19日教導民眾製作「獨居蜂」巢，目前全世界有8成以上都是獨居蜂，可協助植物授粉、農業害蟲防治，雲林縣是農業大縣，非常適合藉由城市養蜂進行生態保育與生物防治。

水林鄉黃金蝙蝠館規畫一系列生態保育活動，本月主打生態屋，教導民眾製作蝙蝠屋、貓頭鷹屋，19日進行「獨居蜂」巢教作，利用木材與竹子幫「獨居蜂」蓋房子，藉此增加「獨居蜂」的生存空間復育蜂類。

蝙蝠館負責人張恒嘉表示，世界各國有鑑於蜂類若持續減少，可能影響植物、農作物授粉，進而造成人類糧食短缺與生態浩劫，因此積極推廣城市養蜂，目前國內的城市養蜂在北部較為普遍，雲林尚未有人推廣。

張恒嘉說，一般民眾對於蜂類的印象大多是集體築巢的蜜蜂、虎頭蜂，其實群居蜂僅佔蜂類的1至2成，其餘都是獨自生活的「獨居蜂」，包括蒼蠅大小的蘆蜂、體型較大的木蜂，還有會抓毛毛蟲餵食幼蜂的泥壺蜂等。

「獨居蜂」相對於群居蜂，個性比較友善不太會攻擊人類，且授粉效率比蜜蜂更好，飼養在農田周邊可幫助農作物授粉，其中菜蛾絨繭蜂、東方蚜小蜂、蛹寄生釉小蜂等蜂類還會消滅各種害蟲，是很好的生物防治方式。

張恒嘉指出，雲林為農業大縣，若能大力推廣城市養蜂，在農地、果園周邊廣設「獨居蜂」巢，不僅有利蜂類生態保育，更可藉由生物防治蟲害減少農藥的使用，一舉數得。

(中時 )