口湖鄉「海口故事園區」斥資7100萬元興建，本月增設周邊設施並試辦兒童露營體驗活動大獲好評，19日鄉公所展開整體規畫，將與成龍溼地、宜梧滯洪池串聯，打造口湖鄉帶狀的特色觀光休閒區。

近年來露營風氣盛行，去年民眾上網發現海口故事園區可免費露營，不過當時周邊設備尚未完成，因此舒適性大打折扣，今年口湖鄉公所編列預算完成供水設備，本月試辦兒童露營體驗活動，打造沿海首處露營園區。

口湖鄉長林哲凌表示，海口故事園區由縣政府斥資7100百萬元興建，面積約21公頃，鄰近金湖漁港與海堤，夕陽如畫美不勝收，主要訴求海岸原始風情，但因位處偏遠且缺乏行銷，知道的人並不多。

林哲凌說，3年前他贏得鄉長補選，就任後立即著手海口故事園區活化，與縣府共同向交通部觀光局爭取1500萬元經費，增設園區相關設施，未來將與在地社團合作派員進駐，提供旅遊資訊與露營服務。

林哲凌指出，海口故事園區建造初始即考慮露營項目，因此設有露營區、烤肉區、生態水域區，目前試辦期間免費提供給民眾做為露營營地，日後正式啟用將供應水電並酌收清潔費用。

未來海口故事園區露營區將串聯生態環境教育場域成龍溼地、觀光休閒景點宜梧滯洪池，並結合烏魚、鰻魚、台灣鯛等在地特色產業，讓口湖鄉的觀光條件更為多元豐富。

(中時 )