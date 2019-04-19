東埔溫泉區景觀秀麗，溫泉水質優良，但周邊景觀雜亂，不利發展！南投縣政府預計投入3.6億元經費，營造東埔新風貌；但因地方意見無法整合，如果在4月底前無法提出計畫，該案將化為烏有！縣長林明溱出面溝通，建立共識，讓規畫案重現曙光。

縣府向中央爭取3億元經費，加上縣府自籌6000萬元，總共投入3億6000萬元改造東埔溫泉區，辦理道路整修、將雜亂的水管、電線地下化，並進行景觀綠美化，但地方民眾擔心水源分配等問題，一直搞不定！

林明溱率工務處長陳錫梧、觀光處長李孟珍等相關人員，到東埔帝綸大飯店與觀光業者、地方居民及原住民代表，面對面溝通。

林明溱表示，東埔溫泉區改造，不但興建溫泉及民生用水管溝，包括道路指標系統、街道照明，人行道整建也會一併進行，建設費用政府支出；未來管線完成，交由地方自主管理，已經埋設的溫泉管會保留，民生用水會接管到每一戶人家。

東埔旅遊促進協會理事長古道弘、帝綸大飯店副總經理黃秀蓮及部落代表等人，對溫泉水取用，及民生用水建設提出建議，希望不要影響水源分配。黃秀蓮表示，縣府向中央爭取經費建設，如果順利完成，對東埔所有居民來說，都是好消息，不但有助於東埔觀光發展，也有利於原住民農業發展。

(中時 )