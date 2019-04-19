演員群。（故事工廠提供）

蔡燦得。（故事工廠提供）

房思瑜（右）和李運慶。（故事工廠提供）

蔡燦得、房思瑜、李運慶等主演舞台劇《明晚，空中見》今出席彩排記者會，房思瑜去年認愛印尼富三代安東尼，她今表示現階段僅有「朋友的聯絡」，意指男方已出局。劇中描述外遇等議題，蔡燦得與交往10多年的導演男友陳家俊感情穩定，碰巧近日爆出許志安偷腥新聞事件，蔡燦得說：「我真的不敢看那個新聞。」有感而發說：「我總覺得會變就是會變。」

房思瑜說劇中演出第三者，讓她很有感觸，「如果是我遇到，就是分手啊，我覺得太累了。我喜歡單純一點」。劇中的母女衝突橋段也讓她感同身受，因她曾與媽媽關係緊張，到高中、大學才懂得溝通，現在知道要先冷靜，不要急著回嘴。

飾演女兒的房思瑜，劇中挑戰未婚懷孕，甚至有險被性侵、與母親互相飆罵、命危告白的片段，情緒轉折非常多，也被導演稱讚每一次都來真的，非常用心。房思瑜則表示劇中女兒對母親的叛逆與厭煩，其實和高中時期遭同儕排擠，又無法在演藝工作中獲得安全感的自己很像，當時的她更曾與媽媽發生比劇中更激烈的爭吵。因此對於戲中的種種情節都相當感同身受。

蔡燦得此次挑戰28歲到56歲的母親角色，靠著吃巧克力、喝可樂來「增胖」，看起來更有「媽媽味」。坦言「我人生中發過最大的脾氣，對象就是我媽」，可能因為媽媽在很多子女心中，都是一種「無論我們做什麼，她永遠都會在」，所以有時候會忘了好好珍惜。

李運慶首次演出舞台劇，看到精緻的舞台機關直呼不可思議。戲中他飾演小開偉凡，長期背負傳宗接代的壓力，讓婚姻出現裂痕，因緣際會下與維娜展開一段婚外情。面對這個容易被定義為「渣男」的角色，他感慨表示，某些時候真心許下承諾得當下，不一定知道自己其實沒有辦法兌現，但往往會最後被貼上「背叛者」標籤，希望能透過角色呈現「愛」與「責任」無法兩全的人性掙扎面。

該劇今晚起，在台北城市舞台演出4場，5月11、12日母親節假期移師新竹，之後還有高雄、台南場次，售票詳情見兩廳院售票系統。

(中時 )