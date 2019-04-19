斥資6.5億元的左鎮化石園區，即將於5月12日正式開幕。（劉秀芬攝）

斥資6.5億元，一再延宕的左鎮化石園區興建工程，終於進入完工驗收階段，將在5月12日正式開幕，開幕當天免費參觀。左鎮化石文化園區與鄰近光榮國小採館校合一設計，可望成為山區觀光新亮點，帶動地方發展。

左鎮化石園區前身為「台南市菜寮化石館」，1931年台北帝國大學地質學系教授早坂一郎首次在菜寮溪發現化石，開啟了菜寮化石的研究歷史。2017年起台南市政府改建化石館，擴建為5館，總面積達1800坪。

左鎮化石園工程已進入最後驗收階段，而園區新LOGO也引起大家好奇。1971至1972年間，考古學者在左鎮挖掘出迄今最完整的古犀牛化石，命名為「中國犀牛早坂氏亞種」，簡稱「早坂中國犀」，紀念對於菜寮溪流域化石研究有重大貢獻的早坂一郎，園區新LOGO上化石圖案就是早坂中國犀。

新園區整體規畫分為自然史教育館、故事館、生命演化館、化石館和探索館5座展館及戶外廣場。自然史教育館展示菜寮地層樣貌，有體驗化石挖掘的互動裝置。故事館展示新化丘陵風貌以及「新港文書」古文書史料，還有和菜寮化石館相關代表人物資料等人文歷史故事展示。

生命演化館館內展有大量恐龍化石，以地球46億年的形成與發展過程講述生命演化史。化石館展示菜寮溪流域的生物化石，「早坂中國犀」也在這展出。探索館有珍貴的化石清修室及QA測驗區，展品內容包括鼎鼎大名的左鎮人原件。戶外廣場有體驗沙池，可以親身體驗化石出土的樂趣。

(中時 )