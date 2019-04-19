劉強東遭起訴書中談到警方出現的片段。（圖／翻攝自王志安微博）

邀女大生參加劉強東晚宴的崔姓教授曝光。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

京東集團CEO劉強東和「奶茶妹妹」章澤天結婚4年，去年卻驚爆劉強東在美涉嫌性侵女大生，去年底劉強東在刑事訴訟部分獲不起訴，近日該名女大生改告民事，且約28頁的起訴書在網上熱傳，除了還原劉強東涉性侵那晚，發現警方出現後，劉強東狂瞪女大生，也曝光介紹女大生給劉強東的崔姓教授身分，引發議論。

微博網友「王志安」最近在網上分享劉強東涉性侵案的民事起訴書，可見當晚在晚宴開始前，劉強東先陪著太太到聖保羅國際機場，親自送章澤天離開美國後，劉強東才回去參加參加晚宴，聚餐結束後劉強東便強帶被害女到別墅，之後又回到女大生公寓。

起訴書中說道，劉強東進公寓後便脫了衣服躺在床上，還對女大生說：「妳能成為像鄧文迪那樣的女人」，得逞後女大生請朋友報警，警方趕來要將劉強東帶回警局時，「被告劉使用瞪視的方式，試圖威脅原告不要和警方合作，並用中文氣憤表示『怎麼搞的？』」偵訊時劉強東承認雙方有發生關係，卻否認是性侵。

在這回民事訴訟中，女大生不只告了劉強東，更提告京東集團，指劉強東此次行為全因京東的財務支援，而邀請女大生參加晚宴的明尼蘇達大學卡爾森商學院副院長崔姓教授也被挖出，但對此，劉強東和京東回應：「我們目前對此無法發表評論，但我們將堅決地對這個不實的指控進行辯護」。

(中時電子報)