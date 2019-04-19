國民黨主席吳敦義17日下午在中常會後頒發入黨50年榮譽狀給鴻海董事長郭台銘，郭台銘致詞時表示，願意參加國民黨總統初選，絕不接受徵召。對此，前中央社董事長陳國祥認為，成功的企業家與成功的政治家領域大不同！

陳國祥瑜表示，政府跟企業畢竟有所不同，政府的運作講求權力分立而制衡，決策形成與法律修訂，會有多方面的主體參與，且都必須走過冗長且須相互妥協的過程。

另外，還要面對許多利益分配、尖銳對立的議題，民主體制原本存在多元利益的競逐，也涉及多元價值的對壘與融合，無法以單一勢力主導一切、單一價值獨領風騷的可能。為政者必須相互尊重、包容、協商、妥協，才能維持體系的平順運轉。

陳國祥4月18日投書《ETtoday新聞雲-雲論》質疑，長期當大老闆的人格特質與行為模式，無法成為良好的政府領導人，「如果不能翻轉自己，不僅未見其利，還將蒙受大害！」

陳國祥最後說，「求求媽祖，保佑台灣！」

(中時電子報)