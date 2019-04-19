行政院長蘇貞昌對火車頭相當感興趣。（何冠嫻攝）

台鐵苗栗機務分駐所示範投煤練習場實務操作。（何冠嫻攝）

行政院長蘇貞昌19日在苗栗縣長徐耀昌、交通部台灣鐵路管理局副局長馮輝昇、客家委員會主任委員李永得陪同下，視察苗栗縣鐵路一村、鐵道博物館現況，對火車頭的保存驚艷，允諾將全力支持苗栗縣政府14項提案，並整修警光山莊，總經費逾3.4億元。

蘇貞昌對火車頭表現濃厚興趣，盼能強化鐵道博物館對外行銷與維護管理，並建議以火車頭為主題推展觀光，結合在地優勢突顯苗栗特色。視察後蘇宣佈，支持鐵路一村整建經費4500萬，另針對全縣提報的14項建設案約2億元經費，中央都將給予支持。

此外，徐耀昌更當場為警務人員請命，提出位在泰安鄉的「警光山莊」翻修計畫。他說明，警政人員勤務重，盼藉翻修能讓提供安全完善休閒空間，享受泰安溫泉，以紓壓充電繼續為民服務。其中警光山莊翻修計畫需求經費1億元，蘇貞昌也裁示同意，指示內政部全力協助。

蘇貞昌視察期間不忘針對4月初剛接任台鐵副局長的馮輝昇，蘇不但質疑馮對觀光人潮的計算方式，更不滿馮在自己致詞時交頭接耳，「你們要聽我說，你們在說的事也是我在裁決。」最後離開前蘇貞昌還對馮輝昇說，「要做工作前，先把功課做好」。

(中時 )