法務部行政執行署士林分署強力執行滯欠酒駕罰鍰案件時，發現電視台名嘴謝寒冰因為積欠酒駕罰單2萬3000元的差額，銀行帳戶遭到扣押，謝得知行政執行署要上門「拜訪」，他立刻掏出現金繳納欠款，士林分署也撤銷銀行帳戶扣押，將案件結案。

名嘴謝寒冰早在2010年在汐止酒後騎車遭警攔查，士林地檢署作出緩起訴處分，處分金2萬2000元，另外基隆監理站的罰單是4萬5000元，依法必須補足差額，但謝誤以為同一筆遭到重複處罰，向執行署士林分署提出異議，執行署執行官本月17日帶著監理站的文件到謝的住處，若不繳納銀行帳戶將直接扣款，還需支付250的手續費，謝了解後立即繳清罰鍰。

士林分署呼籲，酒駕罰鍰的民眾不要以為緩起訴處分金比較少，就認為「賺到了」，罰單金額若比較高，還是要補足差額，不繳納行政執行署將會收到監理機關移轉案件，接著存款都會被強制執行，還有可能被限制出境、拘提管收失去自由。

(中時 )