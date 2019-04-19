暖暖交流道南下發生死亡車禍，轎車駕駛亡。（張穎齊翻攝）

今(19)日下午5時許，基隆市暖暖水源路接中山高速公路南下交流道發生1件死亡車禍，1輛自小客車疑似先擦撞到砂石車後，進而衝撞邊坡，當場車頭全毀，消防員到場後，對小客車男性駕駛進行搶救，但仍宣告無效，明顯死亡。砂石車駕駛則無大礙，現已交由國道警察處理後續，詳細肇事原因尚待釐清。

暖暖交流道南下發生死亡車禍，轎車駕駛亡。（張穎齊翻攝）

暖暖交流道南下發生死亡車禍，轎車駕駛亡。（張穎齊翻攝）

暖暖交流道南下發生死亡車禍，轎車駕駛亡。（張穎齊翻攝）

(中時 )