暖暖交流道南下發生死亡車禍 轎車駕駛亡 18:532019/04/19 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 暖暖交流道南下發生死亡車禍，轎車駕駛亡。（張穎齊翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 暖暖交流道南下發生死亡車禍，轎車駕駛亡。（張穎齊翻攝） 今(19)日下午5時許，基隆市暖暖水源路接中山高速公路南下交流道發生1件死亡車禍，1輛自小客車疑似先擦撞到砂石車後，進而衝撞邊坡，當場車頭全毀，消防員到場後，對小客車男性駕駛進行搶救，但仍宣告無效，明顯死亡。砂石車駕駛則無大礙，現已交由國道警察處理後續，詳細肇事原因尚待釐清。 暖暖交流道南下發生死亡車禍，轎車駕駛亡。（張穎齊翻攝） 暖暖交流道南下發生死亡車禍，轎車駕駛亡。（張穎齊翻攝） 暖暖交流道南下發生死亡車禍，轎車駕駛亡。（張穎齊翻攝） (中時 ) #死亡 #駕駛 #小客車 #砂石車 #暖暖 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市建國南路車禍 1駕駛無呼吸心跳 09:382019/04/15 普悠瑪又出事！轎車遭撞車屁股被削掉 鐵路雙向封閉 23:092019/04/15 專家傳真－自駕車實驗肇事 誰該負責？ 04:102019/04/16 救波音死亡客機大絕招 川普神建議 10:062019/04/16 新北計程車、機車擦撞 幸均僅擦傷 19:022019/04/16 被這藥害慘 他精蟲半年死7千萬隻 13:532019/04/17 7成民調反對Uber條款 自救會周日上凱道 12:112019/04/18 男凌晨徒步國1台中段 遭兩車先後輾斃命 12:192019/04/18 Volvo XC90 T5 R-Design 剛柔並濟 非他莫屬 04:092019/04/19 高市仁武砂石車擦撞機車 騎士身亡 14:132019/04/19 社會熱門新聞 夫妻住過「海上屋」 竟面臨死刑 - 社會 郭台銘輸了 開除鴻海大將判賠150萬＋2千萬股票 - 社會 店員收銀機驚見一疊冥紙 看監視器嚇呆 - 社會 影》空姐一夜情洋男後雙唇爛 竟是感染「死人病菌」 - 社會 搭訕女子要她當媳婦 卻載去摩鐵脫褲 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。