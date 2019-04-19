激情戲。（緯來提供）

濕身激吻。（緯來提供）

床戲。（緯來提供）

吻戲。（緯來提供）

下水戲印象深刻。（緯來提供）

巫建和螢幕第一次與曾珮瑜在《天涯小逃犯》談母子戀，兩人逃亡到賓館發生親密關係。為了這場吻戲，巫建和開拍前緊張不已，還拿牙粉刷了7次牙，他靦腆說：「這種戲就是不能想太多，直接上就對了。」

巫建和向來大多拍校園題材，此次拍激吻戲，他淡定說：「為了鏡頭浪漫唯美，我們在蓮蓬頭下淋水，接著要脫曾珮瑜的上衣、接吻、親脖子，為了融入角色，我得克服理智認真投入，對她有點不好意思」。

曾珮瑜則大方說：「那場戲我和巫建和有點忙，接吻之餘他還得控制蓮蓬頭的開關，要親、要脫、情緒、對位、技術，要顧慮的事情太多了。」

曾珮瑜拍親密戲經驗老道，有自我保護方式：「拍親密戲反而男演員會比較緊張，容易會被誤會吃豆腐，所以動作怎麼擺、尺度拿捏，男方都會主動先溝通，不管有沒有脫，我拍親密戲一定要貼保護貼，做好各種保護自己方法，也是保護對方」。

巫建和表示：「我和曾珮瑜吵架的戲拍很久，因導演覺得我們平靜的像辯論，她需要我們在吵架中看到愛，在乎彼此而吵架」。曾珮瑜也說：「導演很明確知道自己要什麼，節奏很快；巫建和總是不按牌理出牌，要能接到他的東西，一起對戲很過癮。」

該劇由周美玲執導，演員還包括王少偉、陳慕義、黃采儀、吳政迪、吳震亞、詹博翔等，故事描述血氣方剛的少年碰上多年不孕失婚女老師，兩人如何成為彼此生命的救贖？導演周美玲說：「巫建和跟曾珮瑜兩人很合拍，一開始像母子，到私密地方交心開始談戀愛、不違和」。緯來《天涯小逃犯》將於本周日4／21晚間9點首播。

(中時 )