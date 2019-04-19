清明時間雨紛紛！對客家人來說，清明慎終追遠的日子非常重要，苗栗客家村長大的立委徐志榮，剛帶著數十位家族依習俗完成清明祭拜大事，現在已顯少看到這麼傳統的客家祭祖。提到對祖先的敬意與追思，正也是當年徐志榮決定棄商從政的主因之一。

徐志榮家族今年清明的祭祖現場。對祖先敬意是他從政的動念。

小時候徐志榮就開始學習紡織相關事業，一切從基層開始打底，還曾特別到日本學習，返國回鄉生意也做的很順，只是從小到大，在地方上他常聽到別人說起當過鄉長的祖父，懷念和稱讚聲不斷，讓他想到自己的人生好像也該做些什麼。

要和祖父一樣留名

祖父當鄉長時為地方貢獻很多，只是當年徐志榮還很小，很多事都是後來才聽到鄉親說的，包括祖父為鄉民做了多少事，祖父過世時鄉親大排長龍只為追思，而且家族中不只祖父當鄉長，曾祖父輩在日據時也當過莊長。「虎死留皮，人死留名」，這動念讓他決定選鄉長，從沒有任何參選經驗的徐志榮，下定決定當鄉長要好好做滿，之後不再換跑道，做好傳家風，讓未來家鄉史誌上能帶上一筆。

公館鄉長路算順利，連續當選兩任，第二任還是同額競選，沒人和他競爭，徐志榮在當鄉長時專注在公職上，家裡所有事都交給家人接手，一如自己所規劃，做了兩任就直接退下來，什麼都不選了，全然裸退休息長達8年9個月。

這位徐鄉長當足了，決定退下時家裡事業也早有人接棒，他就開始長達8年多的中年退休人生，變成義務職前鄉長，但政治卻沒有忘記他。

立委是意外也是責任

「選立委真的是場意外，卻也是身為國民黨黨員的責任」，縣長徐耀昌當年從立委轉跑道選縣長，為了讓國民黨立委在苗栗有接棒人，國民黨黨部主委每天到徐志榮家勸他選，一度還怕見到主委而閃去日本，最後責任使然，在距離投票日只差二個月的時間，正式代表國民黨加入立委選戰。

打贏了選戰，徐志榮進入國會，爭取不少建設和新政策，像苗栗縣雖然離北部中部都不遠，卻一直是缺乏重大急症醫療資源的地方，為了讓苗栗人重病能快速就近醫治，他花了很多心血提案並協調，衛環部終於同意輔導並協助苗栗合格醫院提昇，徐志榮說：「這真的太重要了！」

國會任內為黨為國為苗栗，徐志榮覺得和鄉長時的使命又不太相同，有人說「政治是條不歸路」，但徐志榮的身上看到的，是服務是條不歸路，喜歡和鄉親搏感的他，總覺得好像還有很多事沒完成，既然投入了總不能做一半，就繼續努力完成更多的任務。

站在家附近的小學跑道上，徐志榮說，這間小學的跑道很舊了，他已爭取快換新的了！迎面走來一位學生的媽媽聽到馬上說：「對，這跑道好像從我唸小到現在都沒換過呢！」，剛好站在跑道起跑點的徐志榮，聽著點點頭說：「我已爭取到很多學校跑道都陸續換新了！」。

人生路和路治路，就像跑道一樣，有時要繼續跑下去，直到任務完成再給下一棒接替。

客家人清明節際主要準備這些。紅粄、新丁板、雞蛋、米糕等。

客家人清明節要拜這些

客家人在清明節祭祖時的祭品，用雞不用鵝或鴨，左魚右肉中間雞，紅粄放前頭，因為只有雞會啼，子孫才能揚眉吐氣，接著點香燭，供奉米糕粿品、水果、牲醴等，焚燒銀紙。若今年添丁，除紅粄外，還會另製新丁粄，祭拜祖先家有新丁。祭后土時的祭品可用三牲，新墳，用五牲、蠟燭一對、赤殼粿、紅龜粿、清茶或酒三杯等祭品。

徐志榮和弟弟像雙胞胎，被稱可當立委分身。

徐志榮小檑案

年齡：63歲

學經歷：日本國立石川高等學校、省立苗栗高中，立法院第八九屆立委、苗栗縣公館鄉第13。14屆鄉長。

家庭：與妻王慧珍育一兒一女。

徐志榮推動且完成三讀通過法案如下:

一、擔任立法院衛環委員會召及委員，主導兒童及少年福利法三讀通過。

二、提案修正通過空氣污染防制法

三、提案修正通過客家基本法部分條文修正草案

四、提案修正通過醫事放射師法

五、提案修正通過動物保護法

六、提案修正通過毒品危害防制條例

七、提案修正通過地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例

徐志榮推動目前一讀通過尚在審議中法案:

一、提案再生醫療製劑管理條例草案

二、提案全民健康保險法第五條及第四十一條條文修正草案

三、提案勞工保險條例第三十六條條文修正草案

四、提案臺灣地區與大陸地區人民關係條例第十七條條文修正草案

五、提案野生動物保育法第四十條及第四十六條條文修正草案

六、提案就業服務法第五十二條條文修正草案

七、提案職業安全衛生法部分條文修正草案

八、提案刑事訴訟法部分條文修正草案

九、提案食品安全衛生管理法第四十五條條文修正草案

十、提案勞工退休金條例第十二條條文修正草案

十一、提案勞動基準法第三十八條條文修正草案

十二、提案森林法第四十八條之一條文修正草案

十三、提案規費法第十三條及第二十條條文修正草案

十四、提案性別工作平等法第十五條及第十六條條文修正草案

十五、提案就業保險法第四十一條條文修正草案

十六、提案勞工保險條例部分條文修正草案

十七、提案藥事法第八十二條、第八十三條及第八十五條條文修正草案

十八、提案就業服務法第五十四條條文修正草案

十九、提案礦業法第十二條條文修正草案

二十、提案就業保險法第十九條之二條文修正草案

二十一、提案中華民國刑法第三百三十九條之四條文修正草案

二十二、提案性別工作平等法第三十八條之一條文修正草案

二十三、提案所得稅法第十七條條文修正草案

二十四、提案中華民國刑法第七十七條及第二百七十二條之一條文修正草案

二十五、提案勞動基準法第三十二條條文修正草案

二十六、提案保險法第一百零七條條文修正草案

(中時電子報)