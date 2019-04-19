中共國產航母進行海上試航

中國大陸將在4月23日中共海軍成立70周年當天將舉行國際閱艦式，大陸媒體紛紛以「史上最大海軍節」形容這次海上檢閱活動。相較於上次在2009年胡錦濤主政時期的閱艦式，外界皆期待這次中共能向全球展示更先進與壯觀的軍艦，其中最受大陸媒體與民眾期待的不外乎「雙航母」與「雙大驅」可能同時出現。

中共海軍建軍節舉辦國際閱艦式自去年底就廣受大陸各界期待，媒體與軍事愛好者最愛議論的是中共首艘國產航母是否能在這次與遼寧艦同時參加，這種期待的心理完全可以理解，畢竟看美國經常在南海上搞雙航母演習，看在大陸官方與民眾眼裡，在南海相互較量的心理上自然也想早日看到雙航母的壯盛軍容。

不久前大陸首艘國產航母已進行了第5次海試，官方宣布已完成了各種系統測試，並公開了部份內部畫面。不過航母空艦展示效果不佳，艦上的各式艦載機若未備妥，大陸國產航母於幾天之後就上陣展示軍威的可能性不高。畢竟這艘飽受大陸民眾期待的航母還未正式命名，要在國際注目下受檢閱仍有相當難度。

圖為2018智利海軍成立200周年國際海軍閱艦式活動中，中共海軍和平方舟醫院船檢閱。（圖／中新社）

另一受到關注的海軍艦艇是即將服役的055大型驅逐艦，外傳已進行試航的055首艦可能命名為「南昌艦」，有很大機會參加閱艦式。055是目前亞洲最巨大的水面戰艦，也是大陸媒體與軍迷最引以為豪的戰艦，受外國關注程度也很高。如果雙航母成行，055艦有可能會同時展示2艘。目前據稱第2艘將命名為「拉薩艦」，但該艦尚未公布海試結果，在此次閱艦式出現機率不大，僅055首艦與遼寧號航母一起參加的可能性較大。

在航母與大驅等參展艦艇外，這次閱艦式還有第2個看點，即過去中共海軍強調的「近海防禦，遠海護衛」的戰略是否會改變，中共國家主席習近平在閱艦式上的公開講話應該會提到相關議題。不過，現在中共海軍固然發展快速，但陸媒分析仍認為這個戰略改變可能性很小。

最後一個看點是有哪些國家會參加這個由中共舉辦的海軍盛會。中共遲遲未正式公布參加國名單，這當然涉及許多外交上的考量。已知的參與狀況包括美國不會參加，與中共關係密切的巴基斯坦則因與印度軍事關係緊張而取消參加計劃。據了解，俄、日兩國已宣布將派艦參與，其餘約有60國分別派遣艦艇或觀禮代表團參加，但迄今都未公布具體名單。

(中時電子報)