吳念軒（前左）。（三立提供）

吳念軒。（三立提供）

吳念軒演台客。（三立提供）

台視、三立新週日偶像劇《月村歡迎你》將接檔《你有念大學嗎？》，新生代演員吳念軒首次加入偶像劇演出，這次他顛覆過去「虎爺」及校園叛逆角色，飾演一位道地土台客，外表痞帥，但內心卻是癡心男子漢，為了演活這角色，除了穿上誇張的衣飾外，還為戲燙了一頭捲髮，把自己完全融入台客氛圍裡。

在《月村歡迎你》預告片推出後，觀眾一看到吳念軒的造型就笑說真是「帥到讓人跌倒笑翻」，爆炸頭越看越逗，完全是「艋舺」上身。吳念軒說頭髮雖有自然捲，但還真的是第一次留這麼長並燙成捲捲頭，當時燙完回到家，家人眼睛都睜好大，而到現在媽媽都已經習慣，但因為他頭髮長很快，所以偶爾回家一趟的時候媽媽都會有點嚇到，笑說每次都要重新習慣一次更大的麥克風頭，他之前還被人糗過，虧說怎會頂著安全帽，對吳念軒而言目前最不方便的就是頭髮很容易卡到他最怕的蜘蛛網。

吳念軒台客演的傳神，他表示開拍前並沒有以哪為角色為範本演出，因為小海哥這角色所擁有的氣質其實是很特別的，大部分的樣子都是他是從劇本裡發展出來的，吳念軒還笑說自己身體裡可能住有40％的台客因子，這次拍戲好多人都認為根本就是台客一名。

吳念軒說：「大部分的台客是都做自己，而且人都很好蠻熱心的，當台客很好呀！」平時開車的時候偶爾會聽類台客電音的音樂，來提振一下精神，吳念軒也承認自己入戲，演多了隨時都台客上身，他說他是喜歡把每個角色狀態和習慣帶入現實生活中的人，所以很多時候會被別人說成台客，倒是一點都不在意，而且吳念軒很享受這種感覺，要還原自己就等到殺青再歸零就好。

(中時 )