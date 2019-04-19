葉姓無業男，去年底到中壢一間賣場，拿了西瓜刀就向櫃台女店員稱：「阿姨對不起，我要搶劫」，對方嚇得尖叫、反抗，葉男擔心東窗事發，竟揮刀亂砍，再強搶1.6萬現金逃逸，女店員浴血報警急送醫，但仍手筋斷又毀容，桃園地院依殺人未遂罪判刑8年半。

21歲葉姓男子因無業缺錢花用，去年12月16日凌晨3點多到中壢一間生活賣場，拿了1把西瓜刀走向櫃台，持刀向女店員說：「阿姨對不起，我要搶劫」，女店員嚇得花容失色，尖叫反抗，葉男為阻止女店員求救，竟揮刀砍向女店員，女店員當場倒地、癱軟在浴血中，葉男連忙搶走收銀台內1萬6000多元現金，跳上計程車後逃逸。

倒臥血泊之中的女店員趁隙打電話報警，警方到場緊急送醫急救，才撿回一命，但仍造成雙手多處肌腱斷裂、顏面骨折及撕裂傷，警方則調閱監視器循線逮人。

葉男坦承搶劫，但辯稱只要錢、沒要女店員的命。計程車司機則證稱葉男滿手是血，嚇得不敢反抗，應葉男要求載到旅館才下車。輔以監視器拍下葉男持刀搶劫、賣場內也採集到夜的指紋，桃園地院依殺人未遂、加重強盜等罪判有期徒刑8年6個月，全案仍可上訴。

(中時 )