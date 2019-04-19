台中市43歲林姓男子，為脫手偷來的手機iPhone8，日前到通訊行佯裝購買同款中古機，趁老闆不注意，快速將2支手機掉包。老闆事後才察覺有異，充電時一直不斷出現輸入密碼，驚覺店內iPhone8被偷，懷疑林男所為，到警局報案，警方循線逮人。

警方指出，該名男子偷來的iPhone8因無法解鎖，到通訊行佯稱購買同款中古手機，趁老闆不注意時以「掉包」方式換取，直到店家向警方報案，依據失竊手機定位功能循線找到林嫌，警方透過店家監視器畫面追查是一名慣竊。

監視器畫面中林嫌犯案時穿著藍色上衣、戴黑框眼鏡的男子，在通訊行裡跟老闆聊許久，接下來老闆一低頭，男子迅速「掉包」交換手機。手法相當純熟。

通訊行老闆向警方表示，男子說要考慮並離開，當準備手機充電時，手機發出警示聲，螢幕出現要輸入密碼，才發現不是店內「乾淨機」，是一隻遺失的手機，趕緊報警。

警方表示，該名斯文長相、瘦高的林姓男子，到處犯案行竊，也調查出被「掉包」的手機，在11日被人報案遭竊，13日就被拿去通訊行調換，根據線索進一步循線逮捕。

(中時 )