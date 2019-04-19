民調初選黨內會分裂！？ 蔡英文說法引各界議論

蔡英文總統今天談到民進黨總統初選時表示，很多人主張民主機制用民調，若採民調她也不會輸，一旦民調，這個黨就分裂了，因為有民調就有競爭。民進黨前立委林濁水在臉書打臉小英，直指現在每星期至少有兩三個民調在做，那豈不就早已分裂得七零八落？

林濁水舉例說，美國初選還不只是民調，乾脆就直接辦初選投票，不民調是要學美國初選投票嗎？投票之威，猛於民調不知n倍，那美國的政黨豈不是分裂的n次方了。

林濁水指出，依同一個邏輯，不能投票，投票國家就分裂了。只要民主國家就有初選、大選，民主國家就全靠先「分裂」成政黨PARTY，再以投票找出多數達到整合，以避免在專制和政變、獨裁和革命中惡性循環，不民調，不投票，讓多數、少數的真相被藏起來團結的制度，這豈不就是大家要透過民主運動、甚至革命加以推翻的制度嗎？

網友說：「民主倒退黨。」、「非蔡莫屬嗎？」、「快點立法禁止民調公司做民調XD。」、「民進黨加油。」

(中時電子報)