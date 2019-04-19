18日中午發生強震，台北市大安區公所天花板、櫃子倒塌。（區公所提供）

中天調查報告／瘋傳地震躲桌旁 「黃金三角」是假的

花蓮18日大地震撼動全台，到底強震發生時，躲哪裡最安全？自從921大地震後，「黃金三角」救命法在網路上廣為流傳，但消防專家蔡宗翰狠打臉，表示「黃金三角」理論其實是錯的！若用錯地方，黃金三角恐成為死亡交叉。

所謂的「黃金三角」，是指當建築物倒塌撞擊在物體或家具上時，靠近它們的下方會留出一個黃金三角空間，受撞擊的物體越大越堅固，當黃金三角空間越大，免於受傷的可能性也就越大。

不過蔡宗翰指出，地震造成人命傷亡的頭號殺手來自於環境，包括非結構性的物品掉落、傢俱傾倒或位移，以及結構性的建築物倒塌、樓層下陷等。根據地震生還者所作的綜合統計，地震最危險的傷害因素並非轟然塌下的屋頂或樓地板，而是四處亂飛、掉落、位移的家具和碎玻璃，但「黃金三角」卻完全沒考慮到這個發生最頻繁的狀況。

蔡宗翰強調，地震發生時，最可靠的措施應趕緊鑽到桌子下，用靠墊保護最脆弱的頭部，牢牢抓住桌腳，並做好桌子可能大幅度移動的準備。因為如果建築物只是磚造結構，遇到地震時，崩毀塌陷的磚泥材料將變成粉碎或塊狀直接往下灑落，所以無法在傢俱周邊創造出黃金三角空間，而且磚泥的材料不容易把你所藏身的傢俱或桌面壓垮，因此躲在桌子底下比躲在櫃子或桌子旁的「黃金三角」更受用。

蔡宗翰說，只有建築是鋼筋混凝土結構塌陷時，比較容易創造出黃金三角空間的可能性，因為它沈重的天花板或樓地板可能壓毀所有躲藏在桌子、沙發或床底下的人，但被壓毀的傢俱旁邊有可能創造出一個極小的存活空間，因此「黃金三角」的建議只有在這個情況下才可能成立。

(中時電子報)