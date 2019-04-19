台中市長盧秀燕19日在議會答詢表示，烏日會展中心的定位朝多功能方向規畫，包括商業的應用，而商場的形式多元，如大賣場或電影院，甚至有百貨公司等，市府會傾聽在地民意，重視當地民眾想法進一步協商，打造成為多功能的會展中心。

台中市議員吳瓊華、蔡耀頡、張家銨、李中等人19日在市議會關切烏日會展中心的規畫情形，盧秀燕表示，烏日區是未來台中市最有前景的地區，未來發展無可限量，因此市府非常珍惜烏日地區的土地利用，烏日會展中心的定位將與水湳國際會展中心有所區別，水湳國際會展中心以會展為主，而烏日會展中心則以多功能為主，包括商業應用，如具備商場功能，市府將傾聽在地民代與民眾意見，進一步協商打造成為多功能的會展中心。

市府經濟發展局表示，台中擁有工具機、自動化機械、木工機、自行車、汽車零組件等重要產業聚落，卻缺乏專業展館，市府在未動支經費情形下，成功引進民間資源搭建臨時展館。

經發局指出，烏日會展中心位處烏日地區新站南段2地號土地，目前以臨時展館形式解決現階段過渡時期，解決水湳國際會展中心正式營運前，台中市短期會展產業的展出空間不足過渡性問題，未來水湳國際會展中心落成啟用後，烏日會展中心可將全市大型展覽移交水湳國際會展中心，不再繼續委託民間經營烏日臨時會展中心。

對此，市議員蔡耀頡及市議員張家銨關心水湳國際會展中心預計2023年2月完工，而烏日會展中心土地與鐵道局的5年合約至111年6月，中間過渡期的因應方式。

經發局副局長李逸安回應，針對中間的過渡期情形，將再與鐵道局協調展延租賃期間，待水湳國際會展中心完工後再移轉過去。

經發局強調，烏日地區新站南段2地號土地朝向具備展演、育樂或娛樂功能的「多功能設施中心」發展，透過產品的展示區設置，可供採購商再進入高鐵站區便可立即掌握產品採購資訊，並可於該區進行會議洽商。

這項規畫將與水湳國際會展中心的營運型態不同，更將是以台中地區的優勢產業展示其最新科技產品的場所，屬新型態會展中心，不致與水湳會展中心產生競合關係。同時奠基於台中市豐富的觀光資源及中台灣龐大的消費市場，以複合商業環境帶動飯店業、禮品業、糕餅業、旅遊業者進駐，帶動烏日地區產業發展及繁榮。

(中時 )