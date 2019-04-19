弘光科大醫工系校友法雨辰，念大學時前往美國實習時的留影。（弘光科大提供）

弘光科大生物醫學工程系每年有多位學生考取國立研究所，校友法雨辰3年前考上中山大學醫學科技研究所，目前就讀台大博士班，她日前回母校勉勵弘光學弟妹，不要小看自己是科大生就侷限，把遠光放遠，未來將是無可限量！

法雨辰以生動活潑方式分享讀書心得說，大學求學期間，發現學校有很多資源與專業訓練課程，包括海外實習、醫療產業實習以及專題實作等，她懂得善加利用，漸漸喜歡上做實驗，更樂於一整天泡在研究室。

法雨辰前往美國實習一個月，發現國外頂尖學校學生與台灣學生學習態度差異大，她決定繼續升學改變現狀。法雨辰坦言，博士班的學科需要花較多時間理解，但在弘光醫工系就讀期間，扎實的實作課程，讓她奠定日後的研究能力與解決問題能力。

「把眼界放遠一點，不要認為自己是科技大學的學生，就局限在這裡！」法雨辰最想跟學弟妹表達這個觀念。她建議學弟妹在具備跨領域與實作課程的醫工系就學時，好好思考自己的興趣是什麼？給自己一個嘗試的機會，同時把眼光展望全世界。

醫工系主任蔡明慈表示，法雨辰在系上求學時，展現很好的學習態度，畢業後考上中山大學碩士班，此時研究能量倍增，後來應屆考上台大博士班，特別邀請她回到校園內分享經驗，給予學弟妹在校學習與升學相關建議。

(中時 )