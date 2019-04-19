這種爸媽真是禽獸不如，一直跟弟妹住貴州老家的國二少女，暑假帶著弟妹到上海與父母團聚竟然遭到爸爸性侵多次，更令人無法置信的是媽媽不但沒有阻止，還從幫忙摀住女兒的嘴，試圖報警求助的少女，仍被父母帶回毒打，直到暑假結束她回家告訴爺爺奶奶，整個事件才爆發。

《檢察日報》報導，平時和爺爺奶奶住的少女，暑假時她跟弟弟妹妹，開心到上海去和父母團聚，不過這看似溫馨和樂的團圓卻完全變了調，少女父親半夜闖入孩子們的房間，並壓著她強行性侵，母親不但幫獸父摀住她的嘴，還喪心病狂的表示，「妹妹長大以後也要用身體來報答爸爸...」事發隔天，少女雖然外出報警，卻沒說出被爸爸性侵的事情，她謊稱自己從逃家，在上海沒有親人，不知道該如何是好，被警方送到救助站被父母領回毒打。

直到暑假結束，少女被爸爸性侵長達20多天，回到老家但時常接到爸爸的電話，直到她實在受不了向爺爺奶奶吐露真相，在姑姑的陪同下報案到上海協助辦案，少女也指控，在10歲時也曾被父親性侵，但當時她還不懂事。

承辦檢察官認為，這對禽獸不如的夫妻，以暴力脅迫未成年少女，且性侵得逞多次，故以性侵罪提起公訴，撤銷2人監護人資格，再判處獸父有期徒刑15年，剝奪政治權利5年，判處狠母有期徒刑9年，剝奪政治權利1年。

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(中時電子報)