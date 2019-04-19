熟齡單身照過來！台中沙鹿戶政辦聯誼 20:252019/04/19 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市府單身聯誼活動廣受好評，今年沙鹿區戶政事務所專為40至55歲熟齡單身者，量身舉辦「愛在沙鹿，幸福花開」聯誼活動，訂於6月1日在港區藝術中心登場，希望透過豐富活動讓愛情開花結果，共創幸福人生。 沙鹿區戶政事務所表示，熟齡單身聯誼名額80名，男、女各40名，截至目前女生尚有名額，歡迎符合年齡條件且設籍台中市或在台中就學、就業的單身民眾，趕緊把握機會報名參加，每人報名費1000元。 沙鹿區戶政事務所指出，報名方式除至本所臨櫃外，亦開放電子郵件及傳真方式報名。 (中時 ) #沙鹿 #戶政 #單身 #事務所 #戶政事務所 也許您會感興趣 推薦閱讀 遭惡意造謠攻擊 VHQ提告 19:012019/04/15 企業獨資所得 26日開放查調 04:102019/04/16 「青春易流」畢業展修平科大顛覆創意 15:582019/04/17 便利新住民 岡山戶政所擴大服務 19:202019/04/17 資誠：馬國台商回台掛牌 助二代接班 04:092019/04/18 華南永昌證赴大馬 助台商回台IPO 04:092019/04/18 櫃買中心與勤業眾信合辦「上櫃宣導說明會」 服務南部企業 17:282019/04/18 櫃買、勤業眾信 台南合辦上櫃宣導說明 04:092019/04/19 《店頭市場》櫃買扶植新興產業，舉辦上櫃宣導說明會 08:522019/04/19 台商回游再多五家 總投資154億元 19:272019/04/19 生活熱門新聞 地震頭號殺手！千萬別躲死亡三角 - 生活 走了吳音寧來了翁震炘 菜農曝北農最大隱憂 - 生活 這4種飲料最不胖？實測結果驚人 - 生活 這5種人中年後最容易陷入孤寂 - 生活 101強震畫面驚人！民眾嚇到臉白 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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