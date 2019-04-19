台中市府單身聯誼活動廣受好評，今年沙鹿區戶政事務所專為40至55歲熟齡單身者，量身舉辦「愛在沙鹿，幸福花開」聯誼活動，訂於6月1日在港區藝術中心登場，希望透過豐富活動讓愛情開花結果，共創幸福人生。

沙鹿區戶政事務所表示，熟齡單身聯誼名額80名，男、女各40名，截至目前女生尚有名額，歡迎符合年齡條件且設籍台中市或在台中就學、就業的單身民眾，趕緊把握機會報名參加，每人報名費1000元。

沙鹿區戶政事務所指出，報名方式除至本所臨櫃外，亦開放電子郵件及傳真方式報名。

(中時 )