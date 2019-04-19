張宸皓賽前車禍受傷，臉上縫了40針，傷口仍清晰可見。（自強國中提供）

全國中等學校運動會，花蓮再獲一銀牌！自強國中射箭隊張宸皓、紀柏均、楊凱涵今在國男組團體賽中，射下一面銀牌，其中隊長張宸皓賽前3星期發生車禍，臉部縫了40針，每次射箭都要忍著傷口的刺痛，痛得他想放棄比賽，所幸在隊友、教練的鼓勵下，勇敢參賽，也順利射回佳績。

今年9年級的張宸皓從事射箭短短4年，去年才在總統盃拿下金牌，今年第一次參加全中運賽事，也是最後一次代表學校參賽，原定目標就是金牌，未料在賽前三星期騎單車出車禍，左半邊臉部，包括鼻子都有傷口，最大傷口長達8公分，縫了40針，被迫缺席賽前集訓。

直到賽前一周，傷口癒合較好，張宸皓才歸隊，彭暐婷說，固定箭的位置正好在鼻子跟嘴唇傷口上，摩擦造成的疼痛讓宸皓幾度想放棄，賽前一天他的狀態都太不穩定，靠著師長、隊友跟家長的鼓勵，才讓他勉強參賽。

彭暐婷說，宸皓很有責任感，擔心失誤連累大家，便鼓勵他「享受比賽，不要有奪牌壓力」，張宸皓也很爭氣的，交出零失誤的傑出表現，雖然沒有發揮平常的準度，但宸皓的穩定性更好，心態也成長很多，拿回銀牌已經遠遠超過預期成績了。

2019年全國中等學校運動會賽日前陸續登場，花蓮共有有26校、416人出征，參加田徑、游泳、跆拳道等13個項目，跆拳道品勢項目由國風國中國中男女配對賽王竣堃、陳柔愷以及花崗國中個人組王為宏奪下2面銀牌，國風國中王竣堃、何秉軒、陳聖恩則在團體品勢項目拿下1面銅牌，加上今天的射箭銀牌，目前累積3銀1銅成績。

(中時 )