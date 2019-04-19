陳江和經歷過球隊三連霸，也曾拿下二壘手金手套及最佳十人獎，除此之外也備受隊友尊重、是球隊裡的開心果，職棒十多年的生涯，陳江和表示沒什麼太大的遺憾，唯一掛念的就是連續4年闖進季後賽，卻都沒拿到總冠軍，很想再拿一次。

雖然連續4年都被拋彩帶，但陳江和也認為這是很棒的經驗，「雖然都是第二名，但至少給球隊很棒的經驗，因為強度一定不同，也能讓年輕球員體會總冠軍的張力，一年一年打，就知道以後該如何適應。」

以守備功夫著名的「內野無敵」陳江和，認為守備是基本功，打擊反而需要天分，退休後轉任教練會把一生累積的經驗傳承給學弟，他提醒後輩們：「守備時除了專注力要提升，還必須在腦袋裡預設可能發生的情況，年輕球員需要多觀察場上狀況，例如天氣、觀察今天的投手、觀察對手揮棒的速度等等，這是內野手需要具備很重要的觀點。」

紅龜也說不是每個人都能向林智勝一樣是巨炮，需要讓教練看到自己的優點，守備好、有推進能力也是好事，守備是球員重要的基本功，重點就是「要苦練」。

過去自己也是受前輩指導，才能在場上成為穩定的防線，未來會和王勝偉一起成為學弟們的榜樣，帶給學弟守備動作、跑位、補位等等的新觀念。

(中時電子報)