4/16週二深夜上演歐冠賽事，尤文圖斯主場迎戰荷甲球隊阿賈克斯。在首回合以1:1打平主隊，並取得作客入球的優勢下回到主場作戰，眾人想必認為尤文圖斯出線在望，卻沒想到在主場被阿賈克斯反客為主，以1:2落敗(總比數2:3)出局，無緣晉級4強。

阿賈克斯反客為主，作客擊敗尤文圖斯。(達志影像)

回到義甲賽場上，「老婦人」目前領先次席拿玻里17分積分，而聯賽只剩下最後6場賽事，因此尤文圖斯本輪賽事只要打平，或是拿玻里未能獲勝，便能鎖定聯賽冠軍，提前5輪封王。而4/21週日00:00將上演第33輪的義甲賽事，尤文圖斯將於主場迎戰佛倫提那。主隊近5場聯賽3勝2負，取得6進球5失球。而兩場落敗賽事中，C羅都未有出場。雖然主隊近況不算強勢，但客隊佛倫提那更是狀態低迷，近5場賽事未有一勝，僅取得3和2負，得4球失6球。雙方近3次對賽尤文全勝且一球不失。

在歐洲賽場上已緣盡的尤文圖斯，相信勢將全力「大」「勝」對手，在主場提前封王，實現義甲8連霸。而球隊射手Ｃ羅亦將爭取他在義甲的第20顆進球，保持爭奪義甲神射手獎項的希望。

孫興慜兩週內再遇斯特林。(達志影像)

歐冠8強另一場賽事上演英超球隊對疊，曼城熱刺於歐戰上碰頭。首回合熱刺憑「亞洲球王」孫興慜的進球先在主場1:0領先曼城，次回合回到曼城主場再戰，雙方火力全開，合計製造7顆進球，而孫興慜亦攻進兩球，最終帶領熱刺在作客進球優惠下，以總比數4:4淘汰曼城，殺進歐冠四強，而4強的對手是荷甲球隊阿賈克斯。

4/20週六19:30曼城熱刺將再度碰頭，兩週內分別在歐冠及英超第三次交鋒。排名英超第2名的曼城暫時落後榜首2分積分，但少踢一場，本週如順利擊敗熱刺，將重登榜首席位。主隊曼城近5場全勝，合共攻進11球僅失2球，場均最少攻進兩球以上，其中隊中射手阿奎羅及斯特林本賽季表演出色，分別攻進19球及17球，佔球隊進球數的40%。

反觀熱刺近5場聯賽2勝1和2負，近兩場勝仗帶領熱刺站穩前四席位。雙方近5場對賽，曼城4勝1負佔優，其中3場開出大球。曼城四冠王美夢被熱刺粉碎，必定會在聯賽復仇，為在歐冠出局一吐烏氣，在聯賽只剩下5場的情況下，曼城為爭冠也不容再失分，加上熱刺射手哈里肯恩因傷提早結束賽季，相信多重因素下，曼城將火力全開全力攻下熱刺，取得爭冠寶貴3分積分，而進球「大」球亦會開出(中位數2.5)。

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(中時電子報)