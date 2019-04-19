交通部長林佳龍（中）、嘉義縣長翁章梁（右二）、立委陳明文（左一）參觀太平雲梯行銷春遊專案。（廖素慧翻攝）

交通部長林佳龍、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文推薦阿里山區觀光。（廖素慧翻攝）

交通部春遊專案嘉義縣獲補助約3400萬元，交通部長林佳龍偕同嘉義縣長翁章梁、立委陳明文19日參觀太平雲梯，行銷山區旅遊及地方觀光產業，並允諾協助籌建中埔鄉頂六到五虎寮的「阿里山觀光大道」，經費約13.44億。

嘉義縣政府配合交通部春遊補助專案，規畫3大春遊方案共獲3400萬補助，自由行約1600萬、團體旅遊約800萬，每人補助500元，額滿為止，嘉義縣百餘家旅宿店參加，6月底縣府推出主題式春遊活動，音樂表演、林間野餐、特產市集，補助約1000萬元。

林佳龍說，中央推動春遊專案鼓勵國民旅遊，帶動地方觀光，觀光旅遊要帶給遊客感動，嘉義有好山好水好人情味，邀請大家來嘉義遊玩，嘉義縣是農業大縣，可以朝向農業、觀光及藝術文化結合的方向努力。

翁章梁說，感謝中央支持嘉義縣發展觀光，4至6月補助自由行，5至6月補助團體遊客，縣府與故宮南院配合推廣團體旅遊，6月結合業者舉辦藝文活動，相信能提升地方旅宿業的住宿率，吸客率和購買率，周休二日及縣府大力推廣觀光，帶動農業轉型兼營觀光，希望春遊專案有外溢效果，帶動周邊產業有收益。

嘉義縣爭取打造中埔鄉頂六到五虎寮的阿里山觀光大道，以期紓解二高中埔交流道下的車流量，全長6.3公里，因地方需自籌1.6億元，嘉義縣府無力負擔，林佳龍允諾會全力協助。

(中時 )