天色驟變砸雨彈 國道1號接3號匝道3車連環追撞 19:222019/04/19 中時 吳敏菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國道一號北上接國道三北上匝道內下午發生3輛自小客車連環追撞車禍。（吳敏菁翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號北上接國道三北上匝道內下午發生3輛自小客車連環追撞車禍。（吳敏菁翻攝） 國道一號北上接國道三北上匝道內下午發生3輛自小客車連環追撞車禍，其中男子雙小腿骨折，女子胸腹部及肢體疼痛，緊急送醫急救。 19日下午突然變天，颳風下大雨，疑似視線不良、車輛打滑，國道發生追撞車禍，彰化縣消防局共動2個消防分隊，救護車2輛，警消4人。 現場救護，共有2名傷患，其中一名男性雙小腿骨折，一名女性胸腹部及肢體疼痛，經初步處置後送往醫院。 (中時 ) #國道 #國道車禍 #國道1號 #國道3號 #彰化縣 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市建國南路車禍 1駕駛無呼吸心跳 09:382019/04/15 旅外企業家回饋故鄉 大城老老學堂長輩將搭賓士去上學 17:572019/04/15 彰化縣新增3條公車路線 服務南彰化9極限村落 17:052019/04/16 魏明仁積欠拆除費不繳 碧雲禪寺比丘尼1612萬買回 18:312019/04/16 後天起全換新裝 藍色這套才是真警察！ 20:492019/04/16 彰化縣藍委提名 蕭景田、張錦昆將採「三七制」初選 20:362019/04/16 8旬翁掉落水流急湍圳溝 村長丟下救生圈搶救 20:442019/04/16 新竹市消防局新利器 揪縱火犯立功 16:152019/04/17 國道3號聯結車爆胎火燒車 駕駛跳車逃火劫 12:562019/04/18 強震警報響起 彰化縣校園師生緊急避難去 16:392019/04/18 社會熱門新聞 夫妻住過「海上屋」 竟面臨死刑 - 社會 郭台銘輸了 開除鴻海大將判賠150萬＋2千萬股票 - 社會 店員收銀機驚見一疊冥紙 看監視器嚇呆 - 社會 影》空姐一夜情洋男後雙唇爛 竟是感染「死人病菌」 - 社會 影》空姐一夜情洋男後雙唇爛 竟是感染「死人病菌」 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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