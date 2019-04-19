國道一號北上接國道三北上匝道內下午發生3輛自小客車連環追撞車禍。（吳敏菁翻攝）
國道一號北上接國道三北上匝道內下午發生3輛自小客車連環追撞車禍。（吳敏菁翻攝）

國道一號北上接國道三北上匝道內下午發生3輛自小客車連環追撞車禍，其中男子雙小腿骨折，女子胸腹部及肢體疼痛，緊急送醫急救。

19日下午突然變天，颳風下大雨，疑似視線不良、車輛打滑，國道發生追撞車禍，彰化縣消防局共動2個消防分隊，救護車2輛，警消4人。

現場救護，共有2名傷患，其中一名男性雙小腿骨折，一名女性胸腹部及肢體疼痛，經初步處置後送往醫院。

(中時 )

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